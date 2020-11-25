DEVA Partisi'nden EOSB'ye ziyaret

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İl Başkanı İsmail Haşim Ateş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Ziyarette Eskişehir sanayisinde yaşanan gelişmeler ve Eskişehir OSB'de yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Haşim Ateş, Eskişehir'in güçlü bir sanayi altyapısının olduğunu söyledi. Pandemi süresince sanayiciler büyük fedakarlıklar yaparak çarkların durmaması için yoğun gayret gösterdiklerini aktaran Ateş, Başkan Küpeli ve ekibine süreci doğru yürütmeleri adına teşekkür etti. Başkan Ateş, Eskişehir OSB'nin başarılı bir yönetim anlayışı gösterdiğini yürütülen çalışmalar, projeler ve yeni yatırımlar kazandırılması noktasında ortaya konan performansın şehrin geleceği açısından sevindirici olduğunu aktardı. Başkan Ateş, parti olarak sanayide üretimin devam etmesi için gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biriyiz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Küpeli, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olduklarını aktararak, "Organize Sanayi Bölgemizde toplam 642 firma bulunuyor. Bunlardan 550 tanesi üretimde halinde, kalan 92 tanesi ise inşaat ve proje aşamasında. Toplam çalışan sayımız 45 bin kişi. Çalışan sayımızın üç sene içinde 50 bin kişiye, 2030 yılına kadar ise 75 bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz. Yakın zamanda ülkemizin en donanımlı mesleki ve teknik lisesini hayata geçirerek sanayicilerimizin hizmetine sunduk. Her gelen ziyaretçimiz okuldan çok etkileniyor. Organize Sanayi Bölgesinin sadece fabrikalardan ibaret olmadığı düsturuyla temelini attığımız Yaşam Merkezimizde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Sanayicilerimizin ve şehrimizin menfaatini düşünüyoruz

Eskişehir OSB olarak sanayicilerin ve şehrin menfaati doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Küpeli, “OSB yönetimi olarak şehrimizin kalkınması, sanayimizin büyümesi için çalışıyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi pandemi döneminde de çarkların durmaması adına önemli kararlar alarak uyguladık. Haziran ayından sonraki süreçte ise toparlanma hızla devam etti. Elektrik ve doğalgaz tüketiminde son 2 ayda eski yılların üzerine çıkmış durumdayız. Üretim ve ihracat ayağında pandeminin ilk ve yoğun olduğu dönemde yaşanan kayıplar yavaş yavaş yerine koyuluyor. Sanayimiz bu zorlu pandemi döneminde var gücüyle üretimini devam ettiriyor. Diğer yandan yatırımcılarımızın bölgemize yoğun bir ilgisi var. Özellikle 1. Gelişme Bölgemizden arsa tahsislerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu yılın ilk 11 ayında OSB'den 42 yatırımcıya 879 bin metrekare yeni yer tahsis etmiş durumdayız. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni arsa tahsisleri bakımından bu sene son 10 yılın yatırım rekorunu kırdık. İşlerin daha iyi gitmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.