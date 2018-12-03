Devlet Konservatuvarı genç yeteneğinden birincilik başarısı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Doç. Gökhan Aybulus ile piyano eğitimine devam eden ve Çev Sanat Genç Yetenekler Projesi ile desteklenen 12 yaşındaki Beren Gürcüoğlu, 19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Yarışması B kategorisinde (11-14 yaş) birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı ve ödülün sahibi oldu.

Gürcüoğlu, kendisine birincilik getiren yarışmada Şef Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Senfoni Orkestrası eşliğinde F. Mendelssohn'un sol minör 1. Piyano Konçertosu'nu seslendirdi. Beren Gürcüoğlu yarışmanın ardından ise Azerbaycan Devlet Akademik Filarmoni'nin daveti ile Şef Orkhan Hasimov yönetimindeki Qara Qarayev adına Azerbaycan Devlet Oda Orkestrası eşliğinde W.A.Mozart'ın Fa majör 1. konçertosunu seslendirdi.