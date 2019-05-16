Devlet Konservatuvarı Gençlik Korosu'ndan 19 Mayıs'a özel konser

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan “Doğum Günüm 1919” konserinde Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alacak Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gençlik Korosu, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmaları besteci Muammer Sun, orkestra şefi Rengim Gökmen ve rejisör Murat Atak takip etti. Konsere büyük bir özveriyle hazırlandıklarını belirten Koro Şefi Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü'nden Öğr. Gör. Ebru Kemalbay Eren, “Çok tarihi bir çalışma gerçekleştirdik. Sanatçı Muammer Sun'un önünde kendi eserleriyle çalışmak herkese nasip olmaz. Kendisi Türk müziğinin yapı taşlarından birisi. Bu anlamda bizim için gurur verici, duygulu ve anlamlı bir çalışmaydı. Öğrencilerimiz için de unutulmaz bir prova oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştireceğimiz konsere herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu. Çalışma boyunca besteci Muammer Sun ve rejisör Murat Atak, koristlere dikkat etmeleri gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gençlik Korosu ve Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın birlikte sahne alacağı “Doğum Günüm 1919” konseri, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.