Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavları başladı

1-12 Ağustos tarihlerindeki başvuru sürecinin ardından adaylar Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olmak için sınavlarda ter döküyor. Yetenek sınavlarında Sahne Sanatları Bölümü'ne 626 kişi, Opera Bölümü'ne 139 kişi, Müzik Bölümü'ne 158 kişi, Çalgı Yapımı Bölümü'ne 28 kişi Müzikoloji Bölümü'ne 121 kişi, Türk Müziği Bölümü'ne 363 kişi olmak üzere toplamda 1435 aday öğrenci başvuru yaptı.

Nisa Korkmaz: “Anadolu Üniversitesini kaliteli eğitim olanakları nedeniyle tercih ettim”

Devlet Konservatuvarı adaylarından Nisa Korkmaz sınav heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Türk Halk Müziği Bölümü'nün yetenek sınavı için Ankara'dan geldim ve aday sayısı fazla olduğu için oldukça heyecanlıyım. Burada eğitim gören bir arkadaşımın önerisi ile sınava geldim. Anadolu Üniversitesinde birçok üniversiteden çok daha kaliteli bir eğitim gördüğünden bahsetti. Ben de kampüs hayatı ve üniversitenin sağladığı imkanlar doğrultusunda burayı tercih ettim.”

Konya'dan Tiyatro Bölümü için sınava gelen Eylül Başçiftçi ise Anadolu Üniversitesini tercih etme sebebini Devlet Konservatuvarı'nın adını duyurmuş bir akademik kadroya sahip olmasıyla açıkladı. Anadolu Üniversitesi'nde kaliteli bir eğitim alırken aynı zamanda sosyalleşmeye imkân sağladığını sözlerine ekledi.

Dilay Karaca: “Komisyonun ilgisi sayesinde heyecanıma yenik düşmedim”

Müzikoloji bölümü için sınava başvuran Dilay Karaca “Sınavım gayet güzel geçti komisyon her konuda çok ilgili davrandı bu sayede heyecanıma yenik düşmedim. İkinci aşamanın sonuçlarını dört gözle bekliyoruz.” dedi. Karaca, öğrenci şehri olmasının yanı sıra aktif bir kampüs hayatı, önerilen eğitimi ve kariyer imkanları sebebiyle Anadolu Üniversitesini tercih ettiğini belirtti.

Sanata Destek Bursları öğrencilerin motivasyonunu arttırıyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın girişimleriyle başlatılan “Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları” projesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerine uluslararası sanat organizasyonlarına katılım imkânı sağlıyor. Özel Yetenek Sınavı'nda bölüm bazında en yüksek puanı alarak bölümlerine birincilikle yerleşen adaylara Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali, Berlin Filarmoni Orkestrası konserine ve benzeri uluslararası sanat organizasyonlarına katılım için 10.000 TL'ye kadar destek sağlanıyor. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ayrıca Anadolu Üniversitesi yemekhanesinden öğrenim hayatları boyunca ücretsiz yararlanma imkânı buluyor.

6 Eylül Salı gününe kadar devam edecek olan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavı sonuçları konservatuvar.anadolu.edu.tr adresinden yayınlanacak.