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Devlet Konservatuvarı yetenek sınavları başladı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yetenek sınavlarının ilki olan Çalgı Yapım Bölümü sınavı Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü A.

Adnan Saygun Salonu'nda gerçekleştirildi.


Adayların konservatuvar öğrencisi olabilmek için ter döktüğü sınavda Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanları Doç. Şenol Aydın, Öğr. Gör. Mine İpek Güzey, Öğr. Gör. Halide Karabiber ve Öğr. Gör. Özgür Turan jüri olarak hazır bulundu.


Yetenek sınavlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Erol İpekli, “Devlet Konservatuvarımızın ön kayıt ve yetenek sınavlarına başladık. Bugün Çalgı Yapım Bölümü ile başladığımız bu süreç Müzikoloji, Müzik, Türk Müziği ve Sahne Sanatları Bölümlerimizin sınavları ile devam edecek. Bu yıl konservatuvarımıza yoğun bir ilgi var. Bugün de hazırlıklarımızı yaptık ve adayları kabul etmeye başladık. Bu maratonda görev alan tüm öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyor, aday öğrencilerimize de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.


Çalgı Yapım Bölümünün öğrenci adayları, 23 Ağustos Cuma günü de çizim ve atölye sınavlarında ter dökecekler. Devlet Konservatuvarının yeni öğrencilerini belirleyecek yetenek sınavlarının programı ise şöyle:



Müzikoloji Bölümü


Genel Müzikoloji ABD: 2627 Ağustos 2019



Müzik Bölümü


Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı: 26 Ağustos 2019


Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı: 26 Ağustos 2019


Piyano Anasanat Dalı/Arp Sanat Dalı/Gitar Sanat Dalı: 27 Ağustos 2019


Müzik Bölümü Solfej: 28 Ağustos 2019


Türk Müziği Bölümü: 2829 Ağustos 2019

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