Devlet Konservatuvarından ‘arp' gecesi

Öğr. Gör. Ece Yavaş'ın öğrencilerinin yer aldığı iki bölümlük konserde birçok ünlü beste seslendirildi.

Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleştirilen ve ilginin yoğun olduğu konserde öğrencilerden Zeynep Cemre Dimanoğlu, Pelin Sezer, Emircan Kurt, Ada Canata ve Esin Duran sahne aldı.

Konser hakkındaki konuşan Öğr. Gör. Yavaş, “Bu akşam arp sınıfı olarak 2019-2020 sezonunun ilk konserini veriyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bu dönem sınavlara ve yarışmalara hazırlanıyoruz. Hem ailelerimize ve sevdiklerimize hem de müzikseverlere arpın en güzel ezgilerini paylaşacağız. Sahne alacak öğrencilerimizin hepsi çok güzel repertuarlar hazırladılar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan konserde, Jane Weidemsaul, Felix Godefroid, George Friedric Handel, Wolfgang Amadeus Mozart, Domenico Scarlatti, Sergiu Natra, J.S Bach, Elias Parish Alvars ve John Parry; ikinci bölümünde ise Thomas H. Bayly, Hasan Uçarsu, Marcel Tournier ve François-Joseph Naderman gibi bestecilerin eserlerine yer verildi.