Devlet Konservatuvarından ‘Dünya Kadınlar Günü' konseri

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirilenk onserde Arzu Gök (soprano), İrem Kırgız (soprano), Elif Canbazoğlu (mezzo soprano) solist olarak yer alırken, onlara piyanoda Aylin Özuğur, çelloda ise Gülşah Erol eşlik etti. Konserde; A.W. Mozart'tan “Ah! Scostati smanie implacabili”, “Cosi fun Tutte”, F. Lehar'dan “Meine Lippen Sie Küssen so Heiss”, “Guiditta”, Edvard Grieg'den “İch Liebe Dich”, Hoffman Masalları Operasından “Barcarolle”, G. Bizet'ten “Seguidilla”, “Habanera”, Selman Ada'dan “Ninni”, “Je t'aime Adnan”, Leo Delibes'den “Flower”, Turgay Erdener'den “Sen Sen Sen”, Yalçın Tura'dan “Sevmek Nedir”, Necip Celal Andel'den “Mazi”, Cemal Reşit Bey'den ise “Lüküs Hayat” eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.