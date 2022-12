Devlet konservatuvarından “Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri”

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü tarafından düzenlenen “Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri” Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda (AKM) gerçekleştirildi.

Orkestra Şefi Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. Murat Göktaş yönetiminde; Haktan Fedai Lekesizgöz (Trompet), Melis Naz Ünver (Klarnet), Cannur İlan (Soprano), Berkin Bayrak (Keman) konserde solist olarak yer aldı.

İzleyicilerden tam not olan konserde; Lev Kogan'dan Trompet Konçertosu, Allegro moderato, Franz Krommer'den Op. 36 Klarnet Konçertosu Mi bemol Majör Allegro, Henri Vieuxtemps'tan Keman Konçertosu No. 5 Allegro non troppo, Antonin Dvorak'dan Rsalko Operasından "Song to moon", Georges Bizet'ten Carmen Suiti No. 1 ; Prelude, Seguidille, Les Dragons d' Alcala, Marche du toreador eserleri seslendirildi.