Devlet Konservatuvarından “Klarnet Konseri”

Salon 2003'te gerçekleştirilen konserde Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Öğr. Gör. İlkay Ak'ın öğrencileri İrem Ece Gülensoy, Remzi Şahin Menekşe ve Melis Naz Ünver sahne aldı. Konserde öğrencilere Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Selin Şekeranber Uluğbay piyano ile eşlik etti. Öğrencilerin sergilediği performans dinleyenlerden tam not aldı.

Konserde; İrem Ece Gülensoy tarafından E. Cavallini'den “Trenta Capricci per Clarinetto”, “No.7 Andante mosso”, “No.8 Allegro Moderato”, W. Lutoslawki'den “Dance Preludes for Clarniet and Piano”, “Allegro molto”, “Andatino”, “Allegro giocoso”, “Andante”, Melis Naz Ünver tarafından F.X. Pokorny'den “Clarniet Concerto No.2 Si Bemol Majör”, “Allegro Moderato”, “Andante”, “Presto”, A. Perier'den “Enseignement Complet da la Clarinette”, “No.11 Andatino”, Jacques Lancelot'dan “Vingt cinq etudes facilies et progressives”, “No13. Moderato”, Remzi Şahin Menekşe tarafından C. Saint'den “Clarniet Sonata Op.167” “Allegretto”, “Allegro animato” eserleri seslendirildi.