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Devlet Konservatuvarından Masterclass sahne sanatları eğitimi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Masterclass’ semineri, Ergin Orbey Uygulama Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Masterclass' semineri, Ergin Orbey Uygulama Sahnesi'nde gerçekleştirildi.


Ankara Devlet Opera Balesi Solisti Görkem Ezgi Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen seminerde, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Erol İpekli tarafından öğrencilere sertifika verildi. Eğitim boyunca öğrencilerin kendi seçtikleri aryalar üzerinde çalıştıklarını kaydeden Görkem Ezgi Yıldırım, “Bunun yanı sıra sahne üzerinde role hazırlanırken dikkat edilmesi gereken unsurları ele aldık. Öğrencilerin seviyeleri gayet iyiydi. Güzel bir eğitim gerçekleştirdik. Eskişehir çok sevdiğim bir şehir. Beni davet ettiği için Anadolu Üniversitesine teşekkür ederim. Umarım öğrencilere faydalı olabilmişimdir” şeklinde konuştu.

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