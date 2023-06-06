Devlet Konservatuvarından üç önemli başarı

Yarışmalar çerçevesinde Anadolu Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Ege Serter'in Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lise üçüncü sınıf öğrencisi Almila Şerbetçi, “Viyana Uluslararası Keman Yarışması'nda” 14-16 yaş kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgünur Tandoğdu Kılıç'ın öğrencisi Umut Çetin, LIONS'un her yıl farklı enstrümanlar için düzenlediği “Thomas Kuti Müzik Yarışması'nda” 27 Ekim tarihinde trombon dalında Türkiye'yi temsil etmek üzere seçilmeye hak kazandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanı Öğr. Gör. İrem Dekeli Akyüz'ün Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencisi Efe Yaşar ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen “Genç Kuşak Solistler” yarışmasında ‘vurmalı çalgılar' alanında başarı kazanan tek öğrenci olarak geçtiğimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Özel Konserinde yer aldı.