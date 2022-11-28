Devlet Konservatuvarından “Viyolonsel Kuarteti ve Solist Orkestrası Konseri”

Dr. Asu Perihan Karadut tarafından düzenlenen “Viyolonsel Kuarteti ve Solist Orkestrası Konseri” Atatürk Kültür Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Asu Perihan Karadut, Ferec Necef, Ceren Ordu, Ceylin Öncü, Nur Ayday, Nis Duru Tarkan, Ezgi Nihan Uzunonat, Efe Soyergin, Ada Su Keskin, Bora Kapanoğlu, Nisa Duru Tarkan, Dicle Köprücü'nün yer aldığı orkestra; Vivaldi, Haydn, David Popper, Luigi Boccherini, Georg Goltermann ve Gabriel Faure gibi bestecilerin eserleri seslendirildi. Dinleyicilerden tam not olan konser alkışlarla sona erdi.