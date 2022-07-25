Devrilen mısır yüklü tırın şoförü yaralandı

Eskişehir'de refüje girerek devrilen mısır yüklü bir tırın şoförü yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Eskişehir-Konya karayolunun 31'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametine göre seyir halinde olan Mehmet U.'nun kullandığı 42 AGH 346 plakalı mısır yüklü tır, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu refüje girerek yan yattı. Meydana gelen kaza sonucu tır sürücüsü Mehmet U. (29) yaralanırken, tırda ve kasasındaki mısır yükünde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı sürücü Mehmet U. tedavi edilmek üzere Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kaza hakkında inceleme başlatıldı.