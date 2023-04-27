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Devriye esnasında şüphelenilen 3 şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında uyuşturucu bulundu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı emniyet ve kontrol devriyesi esnasında yakalanan ve uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı emniyet ve kontrol devriyesi esnasında yakalanan ve uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın Han İlçesi Gökçekuyu Mahallesi'nde yaptığı emniyet ve kontrol devriyesi esnasında şüphelenilen 3 şahısta yapılan kaba üst aramasında yanlarında uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Han İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şüpheli şahısların üzerinde, ikametinde ve aracında yaptığı aramada 1 adet tabanca, 6 adet tabanca fişeği, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı (PAYP), 1 gram metamfetamin, 505 gram esrar karışımlı tütün, 285 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan pürmüz ve çakmağı, 1 gram marihuana, 9 adet uyuşturucu hap (extazi) ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıslar hakkında “Uyuşturucu İmal ve Ticareti” ve “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımı” suçundan adli işlem başlatıldı.

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