İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diğer sürücülerin canını hiçe saydı

Eskişehir’de, üzeri çadırla kapatılmamış saman balyası yüklü olan tır, seyir halinde iken diğer sürücüleri korkuttu.

Eskişehir'de, üzeri çadırla kapatılmamış saman balyası yüklü olan tır, seyir halinde iken diğer sürücüleri korkuttu.


Ankara yolu istikametinde seyir halinde olan tır, aşırı yüklü olan samanlarının üstünü kapatmadı. Rüzgârın da etkisi ile yola saçılan saman parçaları, hem sürücülerin dikkatini dağıttı, hem de çevre kirliliğine yol açtı. Ayrıca iyi bir şekilde muhafaza altına alınmamış olan saman balyalarının düşme riski ise, tırın yanından geçen araçların tedirgin olmasına yol açtı. Saman balyalarının düşmemesi rahat bir nefes aldırırken, tır sürücüsünün önlem almayarak diğer sürücülerin canını hiçe sayması pes dedirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.