Diğer sürücülerin canını hiçe saydı

Eskişehir'de, üzeri çadırla kapatılmamış saman balyası yüklü olan tır, seyir halinde iken diğer sürücüleri korkuttu.

Ankara yolu istikametinde seyir halinde olan tır, aşırı yüklü olan samanlarının üstünü kapatmadı. Rüzgârın da etkisi ile yola saçılan saman parçaları, hem sürücülerin dikkatini dağıttı, hem de çevre kirliliğine yol açtı. Ayrıca iyi bir şekilde muhafaza altına alınmamış olan saman balyalarının düşme riski ise, tırın yanından geçen araçların tedirgin olmasına yol açtı. Saman balyalarının düşmemesi rahat bir nefes aldırırken, tır sürücüsünün önlem almayarak diğer sürücülerin canını hiçe sayması pes dedirtti.