Dijital bağımlılıktan uzaklaştıran proje

Eti Maden İşletmeleri İlkokulu öğretmenleri Emel Alıcı ve Seyfi Macit'in yürüttüğü "Ekran İle Değil Benimle Ol" projesi büyük ilgi gördü.

Etwenning projeleri kapsamında yürütülen çalışmada dijital bağımlılıktan dolayı ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirememesinden dolayı yıpranan ilişkiyi güçlendirmek hedefleniyor. Proje hakkında bilgi veren "Ekran İle Değil Benimle Ol" proje yürütücüsü Emel Alıcı, "Bu projemizdeki amaç son yıllarda çoğalan dijital bağımlılıktan dolayı ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirememesinden dolayı yıpranan ilişkiyi güçlendirmek. Bu amaçla aileyle öğrenciye bir arada kaliteli zaman geçirtiyoruz beraber tasarımlar yapıyorlar zeka oyunları oynayıp beraber tiyatro ve sinemaya gidiyorlar. Kitap okuyorlar bununla ilgili okullarda seminerler düzenleniyor. Son olarak bez çanta tasarım yaptık. Aileler ve çocuklar birlikte kaliteli zaman geçirdiler" dedi.