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Diktiği fidanlarla birlikte büyüyecek

Eskişehir’de, 11 Kasım doğumlu olan Asya Şahin, diktiği 19 fidanın önünde pasta keserek 7’inci yaşını kutladı.

Eskişehir'de, 11 Kasım doğumlu olan Asya Şahin, diktiği 19 fidanın önünde pasta keserek 7'inci yaşını kutladı.


‘11.11.2019 Geleceğe Nefes' fidan dikim kampanyası ilginç bir etkinliği de ev sahipliği yaptı. Milli İrade İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Asya Şahin ailesi ile birlikte Muttalip mevkiindeki fidan dikim alanına geldi. Minik Asya, saat 11.11'de fidan dikimlerine start verilmesinin ardından ailesi ile beraber 19 adet fidanı toprakla buluşturdu. Fidan dikiminden sonra Asya'yı bir sürpriz bekliyordu. Tören alanına bir masa kondu ve üzerine Asya'nın 7. yaş doğum günü pastası getirildi. Mumlar yakıldı ve etraftaki katılımcıların alkışları ile beraber doğum günü kutlaması yapıldı.


Kutlamaya Orman Bölge Müdürü Recep Temel'de eşlik ederek, Asya'ya mutlu yaşlar dileyerek ‘fidanlar ile birlikte büyüsün' temennisinde bulundu.

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