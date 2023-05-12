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Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi hizmete başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi Melih Savaş Yaşam Köyü’nde çalışmalarına başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde çalışmalarına başlıyor.


Tepebaşı Belediyesi bölge halkına her alanda hizmet sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmet vermeye başlıyor. Merkezde, konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, ses bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğü, beslenme ve yutma bozuklukları, dudak damak yarığı ve rezonans bozukluklar, yetişkin dil bozuklukları, motor konuşma bozukluklarında uzman dil ve konuşma terapistleri ile ön görüşme sonrası uygun olan danışanlarla tedaviye başlanıyor.


Randevu sistemi ile hizmet veren merkezden, iki buçuk yaş itibariyle çocuk, ergen, yetişkin ve ihtiyaç duyan herkes faydalanabiliyor.

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