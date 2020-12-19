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Dilaver Mutlu: "Son saniye golüyle bir puan aldık"

TFF 1.

Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor'a konuk olan Menemenspor'da Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu, “Zor bir maç oldu. Geçen hafta son saniyede 3 puanı kaybettik, bugün son saniye golüyle bir puan aldık” dedi.


Menemenspor, ligin 15. haftasında Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın uzatma dakikalarında Kamara'nın ayağından gelen golle bir puanı kapan İzmir ekibi, puanını 15'e yükseltti.


Müsabakanın ardından karşılaşmayı değerlendiren Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, “Maçın zor olacağını söylemiştik. İki takım da mücadele etti. Zor bir maç oldu. Geçen hafta son saniyede 3 puanı kaybettik, bugün son saniye golüyle bir puan aldık. Kaybettiğimiz puanları telafi etmeye çalışacağız” diye konuştu.

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