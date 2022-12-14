DİLKOM Aile Bilgilendirme Seminerleri başlıyor

Söz konusu tarihlerden düzenlenecek olan seminerlerde 8 farklı uzman yer alacak.

Düzenlenecek olan seminerlerin çok önemli olduğunu dile getiren DİLKOM Müdürü Prof. Dr. İlknur Maviş Aile Bilgilendirme Seminerleri'nin isteyen herkese açık ve ücretsiz olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Çocukların ebeveynleri veya yetişkinlerin eş veya bakıcıları dil ve konuşma sorunlarının ele alınmasında en güçlü araçlar ve en erişilebilir olanlardır. Çok sayıda araştırma, ailelerin aktif bir rol oynadıklarında dil ve konuşma terapisi hedeflerine doğru çok daha fazla ilerleme kaydedildiğini belirtmektedir. Ancak konuşma terapistleri bozulan iletişimi geliştirmek amacıyla belirli teknikler kullanacak olsa da evde çocuk veya yetişkinle bu teknikleri desteklemede ebeveynlerin yer aldığı benzersiz rolün yerini hiçbir şey tutmayacaktır. Bunun en önemli nedeni ise terapi alan bireyi en iyi tanıyanın ve ona en rahatlatıcı ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı ortamı sunanın aile olmasıdır. Elbette bu rolü her aile kolaylıkla gerçekleştiremez ve mutlaka bu konularda dil ve konuşma terapistlerinden yönlendirme ve danışmanlıklar alırlar. En önemli aşama ise aile olarak deneyimledikleri bozukluk hakkında birincil ağızdan dinledikleri detaylı bir bilgilendirme ile başlayacaktır. Bu nedenlerle, DİLKOM, terapiye gereksinim duyan kişilerin ailelerini ‘çocuklarda genel gelişim, gecikmiş dil ve konuşma bozuklukları, çocukluk döneminde otizm, kekemelik, konuşma sesi bozuklukları, okuryazarlığa hazırlanma ve okulda ortaya çıkan sorunlar, yetişkinlerde ses ve yutma bozuklukları' hakkında bilgilendirmek amacıyla bir dizi seminer düzenliyor. Uzman terapistler tarafından verilecek bu kısa seminerler hem DİLKOM ailelerine hem de bu konularda bilgilenmek isteyen diğer kişilere açık ve ücretsiz olacaktır."