Dinçer Sümer'in yazdığı "Maviydi Bisikletim" seyirciyle buluştu

Usta tiyatro yazarı Dinçer Sümer'in yazdığı “Maviydi Bisikletim” adlı tiyatro oyunu prömiyeri, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği oyunun yönetmenliğini Prof. Erol İpekli, yönetmen yardımcılığını Ozan Karaahmet üstlenirken, oyuncu Berk Kırlak sergilediği tek kişilik performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü ve oyunun yönetmeni Prof. Erol İpekli, “Dinçer Sümer, 1989 yılında kurulan Konservatuvarımızın kuruluş kadrosunda yer almış değerli eğitmenlerimizdendi. Uzun yıllar sürdürdüğü derslerle, onlarca tiyatro oyuncusunun öğrenim sürecine katkı sağladı. Konservatuvarımızın ilk öğrencilerinden biri olarak ben de sahne üzerinde, derslerde, gündelik yaşamda, Dinçer Sümer'in engin yaşam deneyiminden yararlanma şansına sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum” dedi.

Prof. Erol İpekli: “Dinçer Sümer hocamıza saygımızı ifade etmek istedik”

Dinçer Sümer'in oyunlarında, İzmir'deki ilk gençlik çağının izlerinin yoğun olarak hissedildiğini belirten Prof. İpekli, “Maviydi Bisikletim adlı oyununda Dinçer Sümer, ilk gençlik yıllarını, ilk aşkını, yaşamını derinden etkileyen olayları ve insanları anlatır. Biz de, yıllar önce tiyatromuzda oynadığı bu oyunu bir kez daha sahneleyerek, ders verdiği tiyatro sahnesinden onu selamlamak, hocamıza saygımızı ifade etmek istedik. Tiyatronun, yaşamı anlamlı kılan sahici niteliğine duyduğumuz sarsılmaz inancımızla birlikte, sanata yaşamlarını adayan tüm değerli hocalarımıza gönül borcumuz olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Oyun yazarı, yönetmen, oyuncu, şair ve eğitmen Dinçer Sümer'in kendi gençliğini konu edindiği Maviydi Bisikletim oyunu, 22 Kasım Cuma, 23 Kasım Cumartesi, 29 Kasım Cuma ve 30 Kasım Cumartesi günleri 19:00'da Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu'nda sahnelenecek.