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Dini nikahlı eşini kendisini aşağıladığı için öldürmüş

Eskişehir’de, dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen kadını bıçaklayarak öldüren ve aynı bıçakla kendisini de yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de, dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen kadını bıçaklayarak öldüren ve aynı bıçakla kendisini de yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.


Olay, dün Şirintepe Mahallesi Seymen Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. Ülviye İnci (52) ile dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen Taceddin Y. (42) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönmesiyle Tacettin Y., mutfaktan aldığı bıçakla Ülviye İnci'yi defalarca bıçakladı. Darp edilip ardından bıçaklanan çaresiz kadın çığlıklar atarak "Beni kurtarın, öldürecek" diye bağırdı. Sesi duyan komşuları ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada kapıyı zorlayan komşular, kilitli olduğu için açamadı. Daha sonra olay yerine gelen ekipler de kapıyı açamayınca çilingir çağrıldı. Çilingir ile kapı açılarak, 112 Acil Sağlık ekipleri içeri girdi. Ekipler, Ülviye İnci'nin aldığı bıçak darbeleri sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.



"Bıçağı aldığımı ve bıçakladığım kısımları hatırlamıyorum"


Cinayetin ardından kendine zarar veren Taceddin Y. ise 112 ekipleri ve polisin nezaretinde önce hastaneye, daha sonra emniyete götürüldü. Burada alınan ifadesinde depresyon ilacı kullandığını dile getiren ve cinayet sonrasında da çok sayıda hap kullandığını iddia eden Tacettin Y., "Bana karşı sürekli aşağılayıcı konuşup bunaltıyordu. Olayın gecesi de parka gitmiştik, orada da tartıştık. Daha önce iş kazası geçirdiğim için çalışmıyordum. Bana sürekli iyileşemeyeceğimi söyleyerek laf ediyordu. Olay sabahı marketten su alıp geldim, uyanmıştı. Kahvaltı için mi uyandığını sorduğumda beni tersledi. Sonra ben sigara içmek için balkona çıktım. Bıçağı aldığımı ve bıçakladığım kısımları hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.


Zanlı Tacettin Y. emniyetteki işlemleri sonrası bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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