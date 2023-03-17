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Direğe çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

Eskişehir’de yol ayrımındaki direğe çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de yol ayrımındaki direğe çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, dün sabah saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolu Çukurhisar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mesut Z. idaresindeki 10 ACY 448 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki direğe çarptı. Kamyonun sol ön kısmında meydana gelen çarpışma sonucu sürücü Mesut Z., yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralanan Mesut Z., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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