Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de tramvay hattı üzerindeki direğe çarparak adeta kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gaffar Okan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tramvay yolunda ilerleyen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 26 GA 522 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu. Tramvay hattı üzerinde bulunan direğe çarpan otomobil kağıt gibi ezilerek hurdaya döndü.

Kaza sonucu yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.