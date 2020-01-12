Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu

Eskişehir'de düzenlenen "19'uncu Direklerarası Seyirci Ödülleri Töreni'nde" farklı illerden gelen tiyatro grupları ödüllerini aldı.

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde farklı illerden birçok oyuncu ve yönetmen katıldı. Türkiye genelinde 2019 yılından oynanan tiyatrolarda en iyi kadın erkek oyuncu, en iyi oyun yazarı, umut vaat eden oyuncular ve en iyi tiyatro oyunu gibi birçok dalda başarılı olanlara ödülleri verildi. Ödül alan iller arasında Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibinin hazırladığı ‘Göl' isimli tiyatro oyunu ise 4 ödül aldı. Farklı illerden birçok sanatçı ve sanatseverin katıldığı törende; Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibinden Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Cafer Yiğiter prodüksiyon ödülü, Seçil Mutlu Oğuz en iyi yazar ödülü, Seda Güven Şahin en iyi kadın oyuncu ödülü ve Serhat Güzel en iyi erkek oyuncu ödüllerinin sahibi oldular.

“Gecenin biri veya ikisinde iki kadın rahatlıkla bu şehirde gezebiliyorsa bu şehir parmakla gösterilir”

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da ödül törenine katıldı ve bir konuşma yaptı. Ataç konuşmasında Eskişehir'in bir sanat şehri ve güvenli bir şehir olduğuna dikkat çekerek, “Bugün Türkiye'de son 15-16 yıldır şehirlerde gün batımı ile beraber hayat sona eriyor. Sokaklar caddeler bomboş kalıyor. Sokaklarda kesinlikle insan göremiyorsunuz, birçok şehirde böyle. Ben bir hekim gözüyle her zaman söylüyorum, şehirler bir organizma gibidir. 24 saat nefes alıp verirse o şehir yaşıyor olur. Övünerek söylüyorum Eskişehir, özellikle Tepebaşı bölgemiz, bu konuda sabaha kadar yaşayan bir bölge. Bu farklı şekillerde algılanabilir ama gecenin biri veya ikisinde iki kadın rahatlıkla bu şehirde gezebiliyorsa bu şehir parmakla gösterilir. Güvenli bir şehir anlamına gelir. İnsanların çağdaş olduğu anlamına gelir. İnsanların birbirine saygılı olduğunu gösterir. O yüzden Eskişehirimiz ve Tepebaşımız çok kıymetli. Esas bunu yapan sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

Törende ödül alan Kocaeli Şehir Tiyatroları oyun yazarı Seçil Mutlu Oğuz, verilen ödüllerin kendisi ve ekip arkadaşları için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Oğuz, “Kocaeli Şehir Tiyatroları Göl adlı oyunuyla 19'uncu Direklerarası Seyirci ödülünü aldık. Ben oyunun yazarı ve yönetmeniyim. Yazar ödülü, prodüksiyon ödülü, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldık. Bu akşam buraya geldik. Daha önce de bu ödüle layık görülmüştüm. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Kocaeli ve bizim adımıza büyük bir onur” şeklinde konuştu.