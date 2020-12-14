İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı

Eskişehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı.

Eskişehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı. Kaza anı yoldan geçen bir sürücünün araç içi kamerasıyla görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Eskişehir çevreyolu Eskişehir Şehir Hastanesi yakınlarında gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde, çevreyoluna bağlanan tali yolda ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmurlu havanın da etkisiyle takla attı. Kaza alanı ise yoldan geçen başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. Takla atan otomobil ağır hasar görürken, sürücünün akıbeti ise öğrenilemedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.