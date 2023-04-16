Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki 2 araca çarptı

Eskişehir'de hatalı dönüş yapan araca çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, park halindeki 2 araca çarptı.

Kaza, Cumhuriye Mahallesi Sakarya-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan bir araca çarpmamak için manevra yapan 26 ZF 618 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme başlatıldı.