Diş hekimliğinde "İmplantolojiye Multidisipliner" bakış açısı

Dr. Emre Mumcu'nun editörlüğünü yaptığı ve ESOGÜ Yayınevi tarafından basılan “Oral İmplantoloji Uygulamaları ve Başarı Kriterleri” isimli kitap implantoloji alanında uzmanların çalışmalarını bir araya getiriyor.

Kitabın diş hekimleri ve diş hekimi adayları için önemli bir kaynak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Emre Mumcu, implantolojiye bütüncül bir bakış açısı getiren kitaba ve içeriğine ilişkin şunları ifade etti:

“Dental implantların ve üst yapılarının uzun süreli klinik değerlendirmesi, başarı ve başarısızlık nedenleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak çok önemlidir. Oral İmplantolojide başarı ve sağkalım; klinik tecrübe, bilgi birikimi kullanılan sistemi iyi tanıma ve gelişen teknoloji varlığında bir ekip çalışması ile mümkündür. Mesleki eğitimin en önemli kaynaklarının başında aslında ders kitapları yer almaktadır. Her ne kadar günümüz teknolojisi ve internet ortamı bilgiye süratle ulaşmamıza izin veriyor olsa da ne yazık ki bizi zaman zaman olumsuz sonuçlar doğuracak kolaycılığa itmektedir. Bunun yanı sıra bu kaynaklardan her zaman doğru bilgiye ulaşıldığı da şüphesiz ki tartışmalı bir konudur. Birçok fakültede implantoloji dersi branş dersleri içinde ayrı ayrı verilmekte iken ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesinde multidispliner bakış açısıyla tek bir müfredatla farklı branşlardan uzman kişiler tarafından verilmesini implantolojiye bir bütün olarak bakılabilmesi ve çözüme giden yolda tüm safhaları bir bütün olarak algılanması bakımdan önemli görüyorum. Bu yolda hazırlanan kitabın yararlı ve lüzumlu olduğu kanısıyla farklı uzmanlık alanlarından meslektaşlarımla ortak bir çalışma eşliğinde bu kaynak kitabı oluşturduk. Bilgisayar ve internet bugün bilgiye en çabuk, en kolay ve en ucuz yoldan ulaşmanın vazgeçilmez aracıdır. Dikkat edilmesi gereken bu bilgi kirliliğinde doğruyu ve yararlı kaynağı iyi süzebilmek ve ondan yararlanmaktır. İmplant tedavisini hastalarına sunma niyeti ile yeni bir implant sistemi tercih ederek kullanmaya başlayacak hekimlerin, firmaların tanıtımlarını veya kongrelerdeki sunumları daha objektif ve kanıta dayalı bilimsel dayanaklar ile değerlendirilmeleri açısından teorik bilgisinin ve donanımının yeterli olması gerekmektedir.”