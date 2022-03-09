Diş sağlığının yeni adresi oldu

Türkan Tünerir, son olarak Fizyomer Denta Diş Sağlığı Kliniği ile hizmet alanlarını daha da genişlettiklerini belirterek, “Amacımız Eskişehir'e, yurtiçi ve yurtdışı hastalarına hizmet vermek” dedi.

Fizyomer Denta Diş Sağlığı Kliniği, diş implantı, estetik diş, ortodonti ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmete başladı. Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi bünyesinde kurulan Fizyomer Denta'yı Fizyomer Terapia Kurucusu ve Müdürü Uzman Dr. Türkan Tünerir anlattı. Sağlık turizmi ile yakından ilgilendiklerini ve diş alanının Türkiye'nin en önde gelen bölümlerinden olduğunu belirten Dr. Tünerir, bu hizmet ile Eskişehir ve Türkiye'yi yurt dışına tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

“Çok iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz”

2015 yılında yeni binalarına taşındıktan sonra Dâhiliye, Nöroloji, Estetik, Cildiye bölümleriyle hizmet alanlarını her geçen gün genişlettiklerini belirten Dr. Tünerir, Fizyomer Denta hakkında şunları söyledi:

“Türkiye yurt dışında diş hizmetlerindeki kalite nedeniyle sıklıkla tercih edilen bir ülke. Biz de Eskişehir'de bu hizmeti vererek hem şehrimizi hem Türkiye'yi yurt dışına tanıtmak istiyoruz. Çok deneyimli diş hekimi Emine Alev Çakmakçı Abacı ile birlikte çalışıyoruz ve çalışmalarımız neticesinde de çok iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz.”

“Fizyomer'deki alanlara bir yenisini daha ekleyerek diş tedavisi hizmeti vereceğiz”

1993 yılından bu yana Diş Hekimliği yapan Emine Alev Çakmakçı Abacı, yeni açılan Fizyomer Denta kliniğinde amaçlarının teknolojinin son imkânlarını kullanarak, dolgu, kanal tedavisi, estetik, implant gibi pek çok alanında hizmet vermek olduğunu belirtti. Abacı, “Kliniğimizde hastada diş taşı tedavisinden başlayan dolgu, kanal tedavisi, estetik, lazer kullanımı, konvansiyonel panoramik cihazlarla tedavi takibi, implant, pembe estetiği ve diş estetiğini içine alan girişimleri başarıyla yöneteceğiz. Fizyomer bu konuda Eskişehir'de hem fizyoterapi alanında hem estetik ve saç ekimi alanında çok güzel bir ortam hazırlayıp bunu yıllarca başarıyla götürmüş bir yapılanma. Şimdi bu alanlara bir yenisini daha ekleyerek diş alanında da hizmet vereceğiz” diye konuştu.

“Kemik kaybı sorunu yaşayan hastalar artık aylarca beklemek zorunda kalmayacak”

Fizyomer bünyesine katılan yeni kontrastlı panoramik röntgen ile çok detaylı inceleme ve ölçümler yapabildiklerini vurgulayan Diş Hekimi Abacı, aşırı derecede kemik kaybı sorunu yaşayan hastalara artık aylarca beklemek zorunda kalmadan aynı seansta implant yapıp, implant üzerine geçici diş takabildiklerine dikkat çekti. Abacı, “Bu yöntem; hem fonksiyon, hem estetik, hem cerrahi sürenin kısalığı, hem hastanın yaşadığı postoperatif sıkıntıların bertaraf edilmesi için çok güzel ve etkin bir tedavi tekniği. Yöntemimiz, şu an Fizyomer bünyesinde kliniğimizde uygulanmakta o yüzden içiniz rahat olsun” ifadelerini kullandı.