Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; ‘İhracat Birim Değer Endeksi' ile ‘İhracat Miktar Endeksi'nde azalma meydana geldiğini belirtti. Kesikbaş, “İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, İhracat miktar endeksi ise yine aynı şekilde yüzde 38,7 azaldı” dedi.

İşgücü istatistiklerine bakıldığında ise, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2020 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi olduğunu kaydeden Kesikbaş, “İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 585 bin kişi azalarak 25 milyon 614 bin kişi, istihdam oranı ise 4,9 puanlık azalış ile yüzde 41,1 oldu.” diyerek rakamları paylaştı.

Sanayiciye destek bekliyor

TÜİK tarafından açıklanan ve Nisan-Mayıs aylarına ilişkin ihracat ve istihdam gerçekleşmelerini gösteren endekslerin, Covid-19'un Mart-Nisan-Mayıs aylarında ülkemiz ekonomisine ve üretimine olan etkisini gösterdiğini ifade eden Kesikbaş, “Alınan tedbirlerle birlikte bu yavaşlamanın etkisinin kontrol altına alınmaya başlandığını ve Haziran ayı ile birlikte toparlanma sürecine girildiğini söyleyebiliriz” dedi.

Beklenmekte olan ikinci dalga tehlikesine ilişkin devletin her türlü önlemi aldığının izlendiğini söyleyen Kesikbaş, bununla birlikte sanayicilerin bu toparlanma sürecinde destek ve teşvik beklentileri devam ettiğini vurguladı.

Üyelerimizin yanındayız

Eskişehir Sanayi Odası tarafından her fırsatta açıkladıkları ve rapor haline getirdikleri taleplerin önemli bir kısmının gerçekleştiğini ifade eden Kesikbaş, “Devletimizin imkanları dahilinde birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin bu pandemi sürecini en az hasarla atlatacağına olan inancımız tamdır. Elbette Eskişehir Sanayi Odası olarak biz de üye firmalarımızı özellikle ihracat ve verimlilik gibi konularda desteklemeye devam edeceğiz. Son iki çeyrekte yukarıya doğru bir hareket görmeyi ümit ediyoruz” diye konuştu.