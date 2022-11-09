Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı: “Türkiye'nin AB üyeliği en değerli üyelik olacak”

Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen “AB Sürecimiz ve Gençler için Fırsatlar” adlı konferansta konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, “Karşı tarafın kaygıları ve endişeleri var. Bunu da anlayabiliyoruz. Türkiye'nin AB üyeliği; çok konuşulan, tartışılan ve sorgulanan bir konu ama gerçekleştiği zaman da en yararlı, en anlamlı ve en değerli üyelik olacak” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'ı ziyaretinin ardından “AB Sürecinde Ekonomik Dönüşüm” toplantısına katılan Bakan Yardımcısı Kaymakcı, sonrasında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile makamında bir araya geldi. Üniversitenin Yunus Emre Kampüsü'ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen “AB Sürecimiz ve Gençler için Fırsatlar” adlı konferansa katılan Kaymakcı, burada konuşma yaptı. Türkiye'nin AB üyeliği süreci hakkında bilgi veren ve öğrencilerin eğitim alanında faydalanabileceği ortaklıklara değindi. Konferansa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın yanı sıra fakültelerin dekanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Anadolu Üniversitesi'nin 7 bin 460 öğrencisi uluslararası öğrenim ve staj imkânından faydalandı"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Erdal, 2004 yılından bu yana yürütülen K131 faaliyeti çerçevesinde Anadolu Üniversitesi'nin 7 bin 460 öğrencisinin uluslararası öğrenim ve staj imkânından faydalandığına değinerek, “Üniversitemizin 27 AB üyesi ülke ve AB üyesi olmayan program ülkelerindeki 214 farklı yükseköğretim kurumuyla ile 265 adet, AB ülkeleri dışındaki 95 yükseköğretim kurumu ile 363 uluslararası anlaşması bulunmaktadır. Üniversitemizin 2004 yılından bu yana, program ülkeleriyle yürütmekte olduğu K131 faaliyeti ile şu ana kadar 7 bin 460 öğrencimiz, öğrenim ve staj faaliyetlerinden faydalanmış, eğitim alma ve ders verme faaliyetlerinden yararlanan personel sayımız ise bin 610'a ulaşmıştır. İnanıyorum ki Türk üniversiteleri ilerleyen yıllarda devletimizin ve bakanlığımızın süregelen başarılı uygulamaları ve teşvikleriyle uluslararasılaşma alanındaki başarılarına da devam edecektir” diye konuştu.

“Türkiye'nin AB üyeliği en yararlı, en anlamlı ve en değerli üyelik olacak”

Türkiye'nin AB üyeliği için gerekli olan tüm teknik koşulları sağlayabileceğini ve AB için en önemli üyeliklerden biri olacağını kaydeden Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, “Türkiye'nin AB üyeliği için yerine getiremeyeceği hiçbir teknik koşul yok. Yunanistan sistemi kötüye kullanmaya çalışabilir. Buna karşı da sağlam duracağız. Bizim mutlaka karar alma mekanizmasına girmemiz gerekiyor. Başka hiçbir aday ülkenin üyeliği, bizimki kadar tartışılmıyor. Çünkü bizim özelliklerimiz var. Karşı tarafın kaygıları ve endişeleri var. Bunu da anlayabiliyoruz. Türkiye'nin AB üyeliği; çok konuşulan, tartışılan ve sorgulanan bir konu ama gerçekleştiği zaman da en yararlı, en anlamlı ve en değerli üyelik olacak. Sadece Türkiye için değil, aynı zamanda diğer Avrupa ülkeleri ve dünya için çok önemli. Türkiye'nin üyeliği fark oluşturacak bir üyelik. Bu süreci sizlerin de kendi geleceğiniz için sahiplenmeniz lazım. Sadece Türkiye ve AB Başkanlığı'nın tek başına yürüteceği bir süreç değil. Sizler de Avrupa Birliği programlarına katılarak, bu konuda araştırmalar yaparak, hatta meslek edinerek bu konuda ilerlemeniz lazım. Çünkü biz bu kıtada yaşıyoruz” dedi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, konuşması boyunca dijital ortamda hazırlanan ankete katılan öğrencilere sorular yöneltti, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Konferans Bakan Yardımcısı Kaymakcı'ya hediye takdiminin ardından sona erdi.