Diyabet ve Aile konulu konferans

Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da yapılan konferansta, Eskişehir Şehir Hastanesi'nden İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. G. Barış Cansu ve Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi'nden Psikolog Deniz İşcan tarafından vatandaşlara Diyabet Nedir? ve Diyabetin Psikososyal Yönü ve Etkileri konularında bilgiler verildi. Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. G. Barış Cansu konuşmasında, "Diyabetin yüksek kan şekeri ile karakterize kronik, ilerleyici, metabolik bir hastalıktır. Kan şekeri yüksekliği uzun süre devam eder ve kontrol altına alınmaz ise kalp, damar, göz, böbrek ve sinirlerde hasarlara yol açabilmektedir. Son yıllarda tip 2 diyabet ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da belirgin bir artış göstermiştir. Ailelerin, Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır ve sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmelidirler. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhis etmede hayati öneme sahip" dedi.

Psikolog Deniz İşcan ise yapmış olduğu sunuda; "Diyabet fiziksel bir hastalık olmanın yanı sıra psikolojik ve psikososyal boyutları olan bir durumdur ve diyabetli birey fiziksel, duygusal, ruhsal, sosyal bir dizi sorun ve çatışmayla karşı karşıyadır. Özellikle psikolojik stres faktörleri diyabet üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmakta ve diyabeti şiddetlendirebilmektedir. Psikolojik ve psikososyal sorunların önlenmesi ve tanılanması, diyabet kontrolü için gerekli. Hem diyabet gelişimini önlemek hem de diyabetli kişilerin tedavilerinde, tüm dünya genelinde çalışmalar yapılmaktadır. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, kilo kontrolü ve ilaç tedavileri ile kan şekeri kontrol altında tutulabilmektedir. Erken tanı ve uygun tedavi ile komplikasyonların görülme sıklığı azaltılmakta, hastaların yaşam kalitelerinde iyileşmeler görülmektedir" diye konuştu.