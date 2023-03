Dizel araçlarda ‘kalitesiz mazot' cep yaktırıyor

Eskişehir'de dizel motorlu araç tamiri yapan usta Kaan Kara, kalitesiz mazot kullanımından kaynaklanan sorunlar başta olmak üzere dizel araçlardaki genel problemlerden bahsetti. Eski model dizel motorlu otomobil sahiplerinin çeşitli sıkıntılar çekmeye başladıklarını vurgulayan genç usta Kara ayrıca bakım masraflarının arttığını da sözlerine ekledi. Kalitesiz mazotun aracın çalışma sesini bile etkiyeceğini dile getiren Kara, “Yakıt, bilindik yerlerden satın alınmalı” dedi.

“Enjektör ve pompa bakımlarının zamanında yapılması gerekiyor”

Dizel araçlarda kışın çıkan sıkıntının genelde kalitesiz mazottan kaynaklandığını aktaran Kara, “Kalitesiz mazot alımı sonrası, depoda donma meydana gelebiliyo. Bu durumda depo kısmında su birikintisi meydana geliyor ve araçlara hava yaptırıyor. Ayrıca araba çalışırken de sıkıntı yaşıyor. Sadece kışın değil yazın da aynı şekilde enjektör ve pompa bozularak arabanın çalışma sesinde de sıkıntılar yaşanıyor. Yani kalitesiz mazottan dolayı çeşit çeşit sorunlar gerçekleşiyor. Kalitesiz mazot bu çerçevede büyük bir etkendir. Bizim önerimiz, yakıtın bilindik yerlerden satın alınmasıdır. Dizel motorların; aylık, yıllık ve 3 yıllık bakımları oluyor. Enjektör ve pompa bakımlarının zamanında yapılmalıdır. Bu konuda araç sahiplerinin özen göstermesi faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

“Dizel araçlara talep düştü”

Otomobil ustası Kara, dizel araçların çıkarabileceği masraf ve problemlerin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enjektörler gürültülü çalışarak çok ses yapabiliyor ve enjektör memeleri bozulup çeşitli sıkıntılar çıkartabiliyor. Bu arızalar pistonlara ve hatta enjektörü eritmeye kadar gidebilir. Ayrıyeten pompayı bozar. İlk başta zaten aracımız hem yakıt çoğaltımı yapar hem de daha gürültülü çalışmaya başlar. Şu an araba bakım maliyetleri de epey yüksek. En düşük maliyetli olarak sadece enjektörlere girdiğimizde bile fiyat olarak 3-4 bin TL'yi bulan masraflara çıkabiliyor. Ayrıca dizel araçlara olan talepler de düştü. Çünkü yakıt yönünden genelde insanlar ucuz olduğu için herkes dizele yönelmişti. Fakat şu an benzin fiyatlarını geçtiği için bu sefer durum tam tersine döndü. Şu an eski nesil dizel araçlar iyice sıkıntılar çıkartıyor. Enjektör ve turbo dağıtmaya başladılar. Turbosu olmayan dizeller de var ama onlar da çekişlerinden dolayı sıkıntılar gösteriyor. Bu şekilde mal sahipleri, araçlarından artık pek randıman alamıyorlar.”