DJ'lik gençler tarafından trend bir meslek haline geldi

DJ'lik mesleğinin müziğe meraklı gençler tarafından trend olduğunu ve bu işte prodüksiyon bilgisinin insanlara artı bir değer kattığını dile getiren Radyo A prodüksiyon sorumlusu Bülent Sert, “DJ'lik, teorik ve pratik gerektiren bir uğraştır” dedi.

DJ'lik, son zamanlarda gençler tarafından epey rağbet gören bir uğraş haline geldi. Mekâna, zamana ve kitleye belli bir matematik çerçevesinde müzik seçimleri yapan DJ'ler, insanları eğlendirmeye ve gençlerin bu konuda dikkatini çekmeye devam ediyor. Yaklaşık 17 yıldır ses sistemleri üzerine müzikal çalışmalar yapan Eskişehirli Bülent Sert, aynı zamanda Radyo A'da prodüksiyon sorumlusu olarak görev alıyor. DJ'lik mesleğinin, Türkiye'de özellikle gençler tarafından günden güne daha da popülerleştiğini dile getiren 34 yaşındaki Sert, gelişen teknoloji ile birlikte DJ setlerinin ve ekipmanlarının çok geliştiğinden bahsetti. İnsanların bu işe bir DJ konsolu ve kulaklık ile başlayabileceğini söyleyen müzisyen Sert, “DJ'lik, basite indirgenemeyecek kadar teorik ve pratik bilgi gerektiren bir meslektir” şeklinde konuştu.

DJ olmak isteyen gençler, kendilerine geniş bir müzik arşivi oluşturmalı

DJ olmak isteyen kişilerin her şeyden önce kendilerine geniş bir müzik arşivi oluşturmaları ve normal bir şekilde müzik dinlemeyi bırakarak çalmak istedikleri bir sonraki şarkıya odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Bülent Sert, “Bir sonraki adımda ise setin üzerindeki ve çevresindeki ekipmanlara aşina olmalıdır. Yeterli ekipmana sahip olmayan insanlar ise piyasadaki kurslara gidip işin asgari boyutunu kavrayabilirler” dedi.

“Eskiden ‘DJ'lere kız mı verilir' deniliyordu”

Türkiye'de artık en az yurt dışında olduğu kadar DJ'liğe ilgi gösterildiğini belirten Sert, “Ne yazık ki bu meslek, merak edildiğini kadar bazı kesimler tarafından da ciddiye alınmıyor ve eskiden insanların ‘DJ'lere kız mı verilir' denildiğini biliyoruz” diye ifade ederek, konuyla alakalı olarak şu cümleleri sarf etti:

“Prodüksiyon bilgisine sahip olmak, aslında müziğin matematiğine hâkim olmak ve o duyguyu daha iyi hissedebilmektir. Bu yüzden prodüksiyon bilen DJ, diğerlerinin bir adım önüne geçiyor. Çünkü bir süre sonra insan tekrara düşebiliyor ve sürekli aynı müzik ve müzik türlerinin çalması, işi daha da keyifsiz bir hale getiriyor. Fakat, müzisyenin kendi bestelediği şarkılarla insanları eğlendirmesi, DJ'in performansını ve motivasyonunu olumlu anlamda etkileyecektir. Prodüksiyon bilgisi olmadan sadece DJ'lik yapanların bu işte yükselmesi, şanstan başka bir şey değildir. ”