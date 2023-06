Doç. Dr. Ayhan, KAPA'ya davetli konuşmacı olarak katıldı

Dr. Emrah Ayhan, kamu yönetimi alanındaki en önemli araştırma enstitülerinden olan The Korean Association for Public Administration (KAPA) Kore Kamu Yönetimi Derneği tarafından düzenlenen konferansa katıldı.

Doç. Dr. Ayhan, uluslararası alanda pek çok üniversitenin katılım sağladığı Güney Kore'nin Boryeong şehrinde düzenlenen "Harmonious Development of the Central and Local Governments" konferansında davetli konuşmacı oldu. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Önder ve Doç. Dr. Ayhan'ın birlikte katılım gösterdiği konferansta, "Public Administration in the Digital Era: Opportunities and Challenges of AI" (Dijital Çağda Kamu Yönetimi: Yapay Zekanın Fırsatları ve Zorlukları) adlı sunum ile kamu yönetiminde dijitalleşmenin getirdiği fırsatlar ve riskler konusunda dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyenler ile bilgi paylaşımında bulunuldu.

“Güney Kore ile Türkiye arasında geçmişten gelen dostluk geliştirilmiş oldu”

Katıldığı konferans hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Emrah Ayhan, konuşmasında şunları söyledi:

“Uluslararası katılımla gerçekleşen ve oldukça verimli geçen KAPA sayesinde akademisyenlerin oluşturduğu sinerji Güney Kore ile Türkiye arasında geçmişten gelen dostluğu geliştirmiş oldu. Konferansta, dijitalleşmenin kamu yönetimi alanında oluşturduğu dönüşümler başta olmak üzere güncel birçok olgu çok yönlü olarak değerlendirildi. Anadolu Üniversitesinin kamu yönetimi alanındaki iş birliklerini geliştirmek ve farklı ülkelerden gelen akademisyenlerle Erasmus ve MOU gibi üniversiteler arasında öğrenci ve akademisyen değişimini öngören ortaklık anlaşmaları hakkında da değerlendirme yapma fırsatı bulduk.”