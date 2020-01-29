Doç. Dr. Murat Mercan'ın annesi Uşak'ta toprağa verildi

Hayatını kaybeden AK Parti'nin 22. ve 23. dönem Eskişehir Milletvekili ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Doç. Dr. Murat Mercan'ın annesi Ümmü Mercan (87) memleketi olan Uşak'ın Karahanlı ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi altında tutulduğu hastanede hayatını kaybeden Ümmü Mercan'ın cenazesi memleketi olan Karahanli ilçesine getirildi. Gölbaşı Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze, Karahalllı Mezarlığında kalabalık bir cemaatin katılımı ile toprağa verildi

Cenaze törenine; Büyükelçi Mercan'ın yanı sıra AK Parti Eskisehir Milletvekili ve MKYK Üyesi Harun Karacan, Mardin eski milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Enerji Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktar Ümmü Mercan'ın damadı Mardin Valisi Mustafa Adıyaman, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kızları Hatice Karahan ve Gülseren Adıyaman ile çok sayıda seveni ve yakınları katıldı.