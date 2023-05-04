Doç. Dr. Yılmaz: "Dünyanın hiçbir yerinde astımı tamamen kaldıran bir ilaç tedavisi yoktur"

Dr. Şenay Yılmaz, "Dünyanın hiçbir yerinde astımı tamamen ortadan kaldıran bir ilaç tedavisi yoktur" dedi.

ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Poliklinikler girişinde 2 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla, ESOGÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Doç. Dr. Şenay Yılmaz öncülüğündeki ekip, hastalar ve hasta yakınlarını astım hakkında bilgilendirdi.

Etkinlikle bir açıklama yapan Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, astım hastalığının doğru tanısı için yakınmaların yanı sıra solunum yolu testlerinin yapılması gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Yılmaz, astım tedavisi için uygun ilaç tedavisinin verilmesi ve astım tetikleyicilerinden uzak durulmasının astımın kontrol altına alınmasındaki önemine değinerek şunları söyledi:

"Dünyanın hiçbir yerinde astımı tamamen kaldıran bir ilaç tedavisi yoktur"

“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)‘ne göre tüm dünyada 339 milyon kişinin astımının olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada her yıl 400 binden fazla astıma bağlı ölüm olduğu bilinmektedir. Astım, akciğer içi hava yollarında mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının daralması sonucu ortaya çıkan müzmin (kronik) bir akciğer hastalığıdır. Astım tekrarlayan ve ataklar halinde gelen nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı/hışıltı/ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. Doğru tanı için yakınmaların değerlendirilmesinin yanı sıra solunum fonksiyon testlerinin yapılması gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde astımı tamamen ortadan kaldıran bir ilaç tedavisi yoktur. Astım tedavisinin amacı hastanın şikâyetlerinin kontrol altına alınması ve hastanın yaşamını normale en yakın şekilde devam ettirmesidir. Uygun ilaç tedavisinin verilmesi ve astım tetikleyicilerinden uzak durulması ile astım belirtileri kontrol altına alınabilmektedir. Astım tedavisi ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla hazırlanan ve her yıl yenilenen rehberdeki önerilere göre yapılmaktadır. Uluslararası ve ulusal astım rehberindeki en önemli yenilik nefes açıcı (kurtarıcı) ilaçların astım tedavisinde artık tek başına kullanılması yerine mutlaka asıl tedavi edici ilaç olan inhaler kortizon ile birlikte alınması önerisidir. Tedaviyle astımlıların önemli bir kısmı iş ve okul dâhil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler. Astım ilaçlarının büyük bir kısmı soluk alma yolu (inhalasyon) ile kullanılan ilaçlardır ve bu yolla daha az yan etki ile direkt hava yollarında istenen tedavi edici etkiyi oluştururlar. Bu cihazların (inhalerler) önerilen şekilde doğru kullanılması tedavinin etkin yapılabilmesi için çok önemlidir."

Astımın kontrolünü kolaylaştıran etkenler

Doç. Dr. Şenay Yılmaz, "Astım kontrolünü güçleştiren etkenler arasında; ilaçların doğru teknikle ve düzenli kullanılmaması ve bunun yanında solunum yolu enfeksiyonları, alerjenler, sigara dumanı ve kimyasallar gibi tetikleyicilere maruz kalmak sayılabilir. Yapılan araştırmalarda hastaların ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanmasının, sigarayı bırakmanın, obez hastaların kilo vermesinin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, solunan ortam havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir.” diye anlattı.