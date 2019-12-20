Doç. Dr. Yury Semenov'un öğrencilerinden viyolonsel konseri

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen ‘Viyolonsel Sınıf' Konseri, Koral Çalgan Salonunda gerçekleştirildi.

Konserde Doç. Dr. Yury Semenov'un öğrencileri Asya Aleyna Ayverdi, Masal Asya Sivri, Ceylin Öncü ve Anna Ezgi Özütürk sahne aldı. Sınıf konserlerinin önemine vurgu yapan Yury Semenov, “Bu konseri çocuklara tecrübe olması için gerçekleştiriyoruz. Pratik yapmaları çok önemli. Yanlışlarını ve doğrularını görüp kendilerini değerlendirebilirler” diye konuştu.

Konserde öğrencilere, Dr. Öğretim Üyesi Bengi Baraz Çınar, misafir öğretim üyeleri Yıldız Çiçek Sivri ve İrem Yalçıner piyano ile eşlik etti.