Doç. Lilian Tonella Tüzün'ün piyano resitali müzikseverleri büyüledi

Lilian Tonella Tüzün, müzikseverle buluştu.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde, gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konsere ilişkin görüşlerini dile getiren Doç. Lilian Tonella Tüzün, “Buradaki konserlerimiz artık geleneksel hale geldi. Her Cumartesi 16.00'da farklı sanatçılar sahne alıyor ve sanatseverler de bu düzüne alıştı. Bugün buraya özel bir program ile geldim ve gayet keyifli bir konser oldu. 1890 ile 1950 yıllarını kapsayan eserlerden oluşan Brezilya piyano müziği sunumu gerçekleştirdik. Konserin Ramazan'a denk gelmesi de ayrıca anlamlı ve hoş oldu” ifadelerini kullandı.

Tüzün, konserde Brezilya'nın ünlü bestecilerinden; Heitor Villa-Lobos'un “Choros No.5-Alma Brasileira, Bachianas Brasileiras No.4-Preludio, Cirandinhas No.1-Zangou-se o cravo com a rosa, Cirandas No.4- O Cravo brigou com a rosa, Cirandas No.6-Passa, passa gaviao ve Prole do Bebe No.1-O Polichinello” eserlerini, Frutuosa Viana'nın “Corta-Jaca” isimli eserini, Ernesto Nazareth'in “Brejeiro, Odeon ve Apanhei-te Cavaquinho” eserlerini ve A. Barroso'nun “Aquarela do Brasil” isimli eserini sanatseverler ile buluşturdu.