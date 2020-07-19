Doğa etkinliklerine kayıtlar başlıyor

Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yoga, gökyüzü gözlem, doğa ve gece yürüyüşü temalı kampçılık etkinlikleri düzenleniyor. Doğada yaşamı desteklemek, tanıtmak ve bir spor faaliyeti olması amacıyla; 7-8 Ağustos'ta kampçılık ve gece yürüyüşü, 12 Ağustos'ta kampçılık ve gökyüzü gözlem, 21-22 Ağustos'ta kampçılık ve yoga, 28-29 Ağustos'ta da kampçılık ve doğa yürüyüşü etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Kayıtlar 20 Temmuz'da başlıyor

Sarıcakaya yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Kozlu Bahçe'de düzenlenecek etkinlikler için kayıtlar ise 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Korona virüsle mücadele kapsamında alınacak tedbirler eşliğinde düzenlenecek etkinliklere, 18 yaşını doldurmuş bireyler ve aileleri yanında olması şartıyla 18 yaş altı çocuklar katılabilecek.