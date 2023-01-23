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Doğa tutkunları 20 dereceyi bulan sıcaklığı kaçırmadı

Eskişehirli doğa tutkunları 20 dereceyi bulan hava sıcaklığını fırsat bilerek Sarıcakaya ilçesindeki Bozaniç kayalıklarında 15 kilometre yürüyüş gerçekleştirdi.


Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını fırsat bildi. Mikroklima özelliğiyle Akdeniz ikliminin özelliklerini yansıtan Sarıcakaya'da hava sıcaklığı 20 dereceyi gördü. Doğa tutkunları 60 katılımcıyla düzenlenen etkinlikte Bozaniç kayalıklarında 15 kilometre yürüyüş gerçekleştirdi. İlçeden geçen Sakarya Nehri kıyısında piknik yapan ekip, nehirde kano deneyimi yaşadı. Doğal güzelliklerle dolu manzarayı seyreden katılımcılar ve bol bol fotoğraf çekindi.

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