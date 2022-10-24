Doğa tutkunları Domaniç'in eşsiz sonbahar manzarasında yürüdü

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) hafta sonu etkinlikleri çerçevesinde Küthya'nın Domaniç ilçesinde bulunan Topuk Yaylası ve Darı Tepe parkurlarında doğa yürüyüşü yaptı. Bin 300 metre rakımdan başlayan yürüyüş bin 850 metre rakımlı Darı Tepe'de sona erdi. Yürüyüşte yaklaşık 50 katılımcı yer alırken, toplamda 25 kilometre mesafe kat edildi. Kahverengi ve yeşil tonlarının buluştuğu eşsiz sonbahar manzarasıyla Domaniç, doğa tutkunlarına keyifli bir gün yaşattı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki topluma yönelik sportif faaliyetlerin devam edeceğini kaydeden ekip sorumlusu Gökay Konuk, hedeflerinin vatandaşları doğaya ve spora teşvik ederek geniş kitlelere ulaşmak olduğunu söyledi.