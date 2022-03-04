Doğa tutkunları eşsiz manzaralı Bozaniç kayalıklarında yürüdü

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri sportif faaliyetler kapsamında, topluma spor ve çevre bilinci aşılamak amacıyla yürüyüşler düzenlemeye devam ediyor. Son olarak Mihalgazi ilçesinde bulunan ve Bozaniç Mahallesi'ne adını veren kayalıklarda 17 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 katılımcının yer aldığı etkinlikte, doğa tutkunları hem açık havada spor yaptı hem de doğanın eşsiz güzelliğinin tadını çıkardı.