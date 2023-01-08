Doğa tutkunları gece sıfır derecenin altında yürüdü

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) Kocakır Terapi Ormanı'nda gece yürüyüşü yaptı. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü kentte, engebeli arazide yaklaşık 8 kilometre yürüyen ekip, şiddetli soğuğa karşı yanlarında getirdikleri sıcak içeceklerle ısındı. Şehir yaşamının stresinden uzaklaşan katılımcılar, mola verdikleri tepede şehir ışıklarını seyretti. Dolunay eşliğinde yürüyen 20 katılımcı, doğaçlama parkuru birbirleriyle sohbet ederek tamamladı.