Doğa tutkunları gece yürüyüşünde 10 kilometreyi devirdi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) her hafta düzenlediği gece yürüyüşlerine Kent Ormanı'nda devam etti. Karanlıkta el ve kafa feneri yardımıyla yürüyüş yapan grup, 9,7 kilometrelik parkuru 2 buçuk saatte tamamladı. Parkur içerisindeki kayalıklarda mola veren katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ekip sorumlularından Gökay Konuk, düzenli yaptıkları gece yürüyüşleriyle grup üyelerini hem şehir yaşamının stresinden uzaklaştırdıklarını hem de fiziksel aktivitelerle sağlıklı yaşama teşvik ettiklerini kaydetti.