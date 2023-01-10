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Doğa tutkunları Metristepe'de 1. İnönü Zaferi'ni andı

Eskişehirli doğa tutkunları 1.

İnönü Zaferi'nin 102'nci yıldönümünde Metristepe Zafer Anıtı'na 20 kilometre boyunca yürüyerek Millî Mücadele şehitlerini andı.


Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) 1. İnönü Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla rotasını savaşın kazanıldığı yer olan Metristepe'ye çevirdi. Burada Metristepe Zafer Anıtı'nı ziyaret eden grup, anıtın önünde Türk bayrağı açarak ve İstiklal Marşı'nı okuyarak savaşta şehit olan askerleri andı. 20 kilometrelik yürüyüşe yaklaşık 20 kişi katıldı.

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