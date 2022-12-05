Doğa tutkunları Mihalgazi-Atalantekke güzergahında yürüdü

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) Mihalgazi ilçesinden Atalantekke'ye doğa yürüyüşü yaptı. Sabah saatlerinde yola çıkan ekip, 15 kilometrelik yürüyüşün ardından Atalantekke'ye vardı. Yaklaşık 40 katılımcıyla düzenlenen yürüyüşte, ormanlık alanlarda sis etkili oldu. Her hafta düzenlenen yürüyüşlerle Eskişehir ve çevresinde bulunan tarihi ve doğal güzellikleri keşfeden ekip, aynı zamanda fiziksel aktivitede bulunmanın da keyfini çıkardı. Yürüyüşte kartpostallık manzaralar oluştu.