İhlas Haber Ajansı

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Doğa tutkunları rotayı Osmanlı'nın ilk fethettiği kaleye çevirdi

Eskişehirli doğa tutkunları hafta sonunu, Osmanlı’nın ilk fethettiği kale olarak da bilinen Karacahisar Kalesi’nde yürüyüş yaparak geçirdi.

Eskişehirli doğa tutkunları hafta sonunu, Osmanlı'nın ilk fethettiği kale olarak da bilinen Karacahisar Kalesi'nde yürüyüş yaparak geçirdi.


Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) hafta sonu etkinlikleri çerçevesinde doğa yürüyüşlerine devam etti. Grubun bu haftaki rotası, Osmanlı Devleti'nin ilk fethettiği kale ve ilk hutbenin okutulduğu yer olarak da bilinen Karacahisar Kalesi oldu. Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan yola çıkan yaklaşık 20 kişilik ekip patika ve orman yollarını kullanarak kaleye ulaştı. Etrafına hâkim yükseklikteki tepede bulunan Karacahisar Kalesi'nde mola veren yürüyüşçüler, burada yanlarında termosla getirdikleri sıcak içeceklerin ve atıştırmalıkların tadını çıkardı.

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