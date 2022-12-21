İhlas Haber Ajansı

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Doğa yürüyüşçülerine sis eşlik etti

Eskişehirli doğa tutkunları sis eşliğinde 12 kilometrelik Kent Ormanı parkurunda yürüyüş yaptı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) kent merkezine birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Kent Ormanı'nda doğa yürüyüşü yaptı. Orman parkurunu genellikle gece yürüyüşleri için tercih eden ekip, bu kez aynı parkurda gün ışığında yürüdü. Yoğun sis eşliğinde yürüyüşü gerçekleştiren doğa tutkunları, orman içerisinde bulunan kayalıklarda ihtiyaç molası verdi. Yaklaşık 30 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte sis nedeniyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

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