Doğada bulunurken kene popülâsyonuna dikkat!

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle "Tam kapanma" sonrasında şehirde vatandaşların da doğaya, piknik alanlarına rağbet göstermesi ve artan kene popülâsyonunda oluşabilecek riskleri elemine edebilmek için önerilerde bulunan İl Müdürü Gümüş, "Tam kapanmanın yaşandığı günlerden sonraki döneme geçerken vatandaşlarımız kendilerini bağda, bahçede, tarlada, daha özgür hissettiği yerlerde görmek isteyecek. İşte bu süreçte mutlaka gerekli önlemlerin alınarak kene teması konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle hayvancılığın yapıldığı alanlarda, bitki örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde aynı Corona virüsüne karşı yaptığımız gibi kene ile araya sosyal mesafeyi koymak için gerekli önlemlerin alınması çok önemli. Kenelerin uçma ve sıçrama kabiliyeti olmadığından genellikle yerde bulunurlar. Bu nedenle vatandaşların uzun otların, çimlerin ve çalılıkların bulunduğu yerlerde dolaşırken daha dikkatli olmaları gerekir. Kenelerin yaşama alanlarında bulunabilecek, hayvancılıkla uğraşan, tarlada çalışan kişiler, böcek kovucu ilaçları vücutlarına sürerek veya elbiselerine emdirerek kullanabilirler. Kene, çıplak cilde yürüyüp tutunacağından ayaktan itibaren kapalı giysilerle ya da paçaların çorap içine sokulmasıyla keneyle temas önlenebilir. Gün içinde tarla, bahçe, hayvan otlatılan yerlerde mutlaka önlem alarak kene temasının önlenmesi gerekiyor. Eve dönüşte mutlaka vücudumuzu kontrol etmeli, kene tutunması varsa vakit kaybetmeden sağlık merkezinde kenenin usulüne uygun çıkarılmasını sağlamalıyız. Keneyi kendimiz çıkarmaya çalışmamalıyız. Ayrıca hayvan sahipleri, konakçı durumunda bulunan hayvanlarında parazit mücadelesini aksatmadan yapmalı. Hayvanlarını kene ve diğer dış parazitlere karşı uygun ilaçlarla doğru zaman, doz ve aralıklarla yılda en az dört kez ilaçlamalıdır" diyerek vatandaşların kene konusunda tedbirli olmalarını istedi.